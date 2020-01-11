تفريق تجمع طلابي في طهران لتكريم ضحايا الطائرة الاوكرانية

تجمع مئات الطلاب مساء في جامعة أمير كبير في وسط طهران لتكريم الضحايا ال176 الذين قتلوا في حادث تحطم الطائرة.

فرقت الشرطة الايرانية السبت طلابا كانوا يرددون شعارات "متطرفة" خلال تجمعهم في طهران لتكريم ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أصيبت بصاروخ ايراني عن طريق الخطا، وفق وكالة فارس للأنباء.

وقال مراسل وكالة فرانس برس أن مئات الطلاب تجمعوا مطلع المساء في جامعة أمير كبير في وسط طهران لتكريم الضحايا ال176 الذين قتلوا في حادث تحطم الطائرة.

وتحول التجمع التكريمي لاحقا الى تظاهرة غاضبة.

وهتف الطلاب شعارات تندد ب"الكاذبين" مطالبين باستقالة المسؤولين عن إسقاط الطائرة والتغطية على الحادث ومحاكمتهم.

واعترفت إيران السبت بإسقاطها "بالخطأ" طائرة مدنية أوكرانية وقدّمت اعتذاراتها مشيرةً إلى مسؤولية "نزعة المغامرة الأميركية" في هذه المأساة التي أدت إلى مقتل 176 شخصاً.

وقالت وكالة فارس المقربة من المحافظين أن الطلاب هتفوا شعارات "هدّامة" و"متطرفة".

وأضافت أن بعض الطلاب مزقوا صورة للجنرال الايراني الراحل قاسم سليماني الذي قتل في 3 كانون الثاني/يناير بضربة اميركية في بغداد.

كما نشرت فارس صورا لمتظاهرين تجمعوا حول حلقة من الشموع خلال التجمع التكريمي.

وقالت إن الشرطة "فرقتهم" بعد مغادرتهم حرم الجامعة وإغلاقهم الشوارع، ما تسبب بزحمة سير.

وأعلن قائد قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة تحمل "المسؤولية كاملة" عن مأساة الطائرة الأوكرانية.

وصرّح العميد أن الجندي الذي أطلق الصاروخ، اعتقد أن الطائرة "صاروخ كروز". وأضاف أنه حاول التواصل مع القادة الأعلى منه رتبة "للتحقق من الهدف" لكنه لم يتمكن من ذلك لأنه "حصل اضطراب على ما يبدو" في نظام الاتصالات.

