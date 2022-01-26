تفكيك "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم داعش في المغرب

أعلن المغرب الاربعاء، تفكيك "خلية إرهابية" في شمال البلاد يشتبه في ارتباطها بتنظيم داعش الإرهابي.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات) في بيان أنه "في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، تم توقيف شخصين متشبعين بالفكر المتطرف، يبلغان من العمر 23 سنة، للاشتباه في ارتباطهما بخلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي".

واضاف أنه "تم توقيف المشتبه فيهما بضواحي مدينة ابن جرير (..) في سياق جهود المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل تحييد مخاطر التهديد الإرهابي، وإجهاض المخططات التخريبية التي تستهدف أمن الأشخاص والممتلكات".

وتابع البيان أنه بتفتيش منزلي المشتبه بهما، تم ضبط "هواتف نقالة ومجموعة منشورات ذات محتوى متطرف صادرة عما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى قناع لحجب وإخفاء الملامح".

وأفاد أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن المغرب تفكيك 3 خلايا إرهابية منذ بداية العام 2021، وتوقيف 15 عنصرا "متشددا لهم ارتباط بتنظيم داعش".

وكان مسؤول أمني مغربي قال في 17 فبراير/ شباط 2021، إن بلاده فككت 2009 خلايا إرهابية منذ عام 2000، وأحبطت أكثر من "500 مشروع تخريبي".