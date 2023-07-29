تفكيك شبكة سورية ترسل فتيات للخارج لاستغلالهن جنسيا

فككت وزارة الداخلية السورية عصابة محلية لـ “اتجار بالبشر” تقوم باستدراج فتيات قاصرات وتغريهن بالتسفير الى الخارج ليتم فيما بعد استغلالهن جنسياً.

وقال بيان صادر عن الوزارة انها كشفت شبكة إجرامية تقوم بتسفير الفتيات واستغلالهن جنسياً وتم اعتقال شخصين من أفرادها.فيما تمكنت من الكشف عن هوية واسماء الاخرين وهما “محمود. غ” و”جعفر. م”.

واقر العنصران المقبوض عليهما بأنهما عضوان في شبكة إجرامية تنشط في مجال “الاتجار بالأشخاص والتعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية والنصب والاحتيال وتزوير الوثائق والاستغلال الجنسي للفتيات” وفق البيان

ووفق الاعترافات فقد سفرت الشبكة 40 فتاة خلال الفترة الماضية، عن “طريق استدراجهن من عدة مناطق بالاشتراك مع أشخاص آخرين منتشرين في المحافظات السورية

وتوهم المجموعة الفتيات بتامين عمل لهن خارج البلاد وبعد تسفيرهن يتم النصب والاحتيال عليهن وتوقيعهن على سندات أمانة مالية بمبالغ مالية تتراوح ما بين ألف وأربعة آلاف دولار أميركي، ويتم حجز وثائق سفرهن، وإجبارهن على العمل بالدعارة واستغلالهن جنسياً