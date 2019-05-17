تقارير: ابن زايد فشل في اخذ دعم السيسي لضربة ضد ايران

عزت تقارير اعلامية تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية أنور قرقاش الى قناة «يورونيوز»، بشان عدم الرغبة في الحرب الى رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لهذه الفكرة

وقالت مصادر ان قرقاش اعلن أنه "لا أحد يريد الحرب في المنطقة، وإن الإمارات من أكثر الدول حرصاً على تحقيق البناء والاستقرار في المنطقة"، على حد قوله. واشار في تصريحات اخرى الى ان "المنطقة تمر بمرحلة حساسة للغاية وأن الإمارات ستواصل التحلي بضبط النفس والصبر".

وقالت مصادر ان نائب رئيس دولة الامارات محمد بن زايد فشل في اخذ دعم وموافقة الرئيس المصري في عملية تنفيذ ضربة اميركية على ايران ويقول مراقبون إن زيارة القاهرة وتصريحات ترامب الأخيرة التي أكدت عدم رغبته بالحرب مع طهران، دفعت أبوظبي للتخفيف من تصريحاتها، في ظل اتهام إيراني رسمي للإمارات وإسرائيل والسعودية بتحريض ترامب للصدام مع إيران