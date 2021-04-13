تقارير: استهداف قاعدة سرية للموساد في شمال العراق

قالت وسائل إعلام إيرانية فجر الاربعاء، أن مجموعة مرتبطة بالجمهورية الاسلامية هاجمت "قاعدة سرية" لجهاز الاستخبارات الاسرائيلية "الموساد" في شمال العراق.

وقال حساب "إنتل سكاي" عبر تويتر، والمتخصص بمراقبة حركة الطيران والملفات العسكرية والمدنية أن "مجموعة مرتبطة بإيران هاجمت قاعدة سرية في العراق"، ما اسفر عن "مقتل وإصابة العديد من الجوانسيس الاسرائيليين".

وأضاف حساب "انتل سكاي" نقلا عن مصدر أمني أنه تم توثيق العملية وأن صورا لها ستنشر قريبا.

🚨#BREAKING 🇮🇷 Iran-linked group attacks Mossad secret base in 🇮🇶 Iraq, killing and wounding several 🇮🇱 Israeli spies. — INTELSky (@Intel_Sky) April 13, 2021

ومن جهته، قال موقع قناة "العالم" الايرانية نقلا عن مصادر وصفها بأنها غير رسمية القول أن مجموعة مجهولة الهوية قامت باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع لجهاز المخابرات الاسرائيلية "الموساد" في شمال العراق.

وأضافت المصادر أن الهجوم "نتج عنه مقتل وإصابة عدد من قوات الاحتلال الاسرائيلي".

ووصفت المصادر ذاتها استهداف المركز بأنه "ضربة جدية" لإسرائيل، مضيفة أن "هناك تفاصيل اخرى عن العملية سيتم نشرها لاحقا".