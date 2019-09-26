تقارير: الرياض تطالب البنتاغون بارسال قوات على وجه السرعة

نقلت تقارير اعلامية اميركية عن مصدر محلي ان السعودية طلبت من واشنطن إرسال مزيد من القوات العسكرية الأميركية إلى قاعدة "الأمير سلطان" الجوية بأسرع وقت

ووفق قناة الحرة فان فريق الرئيس دونالد ترامب الأمني يدرس إمكانية تحريك حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الخليج

ولا توجد قوات أمريكية في السعودية منذ عام 2003 الذي انسحبت فيه هذه القوات بعد غزو العراق.

كان الوجود الأمريكي في المملكة قد بدأ مع عملية عاصفة الصحراء في 1991 عام غزو العراق الكويت.

ووفق تقارير اعلامية فإنه يُعتقد بأن الجيش الأمريكي ينشر في قاعدة الأمير سلطان بالسعودية بطاريات صواريخ باترويت الدفاعية ويعمل عليها 500 عسكري أمريكي.

وفي يوليو الماضي اعلنت واشنطن نيتها نشر سرب من طائرات الشبح إف-22 المقاتلة في القاعدة نفسها.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في بيان رسمي "تحريك القوات يتيح ردعا إضافيا ويضمن قدرتنا على حماية قواتنا ومصالحنا في المنطقة من تهديدات ناشئة جدية".

ويتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران، ما أثر بشدة على أسواق النفط العالمية.

وتوجه الولايات المتحدة اللوم لإيران في الهجمات على ناقلات نفط في المنطقة منذ مايو/أيار كما تتهمها بالضلوع في الهجمات على مصافي شركات ارامكو السعودية

وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بصورة حادة منذ أن شددت الولايات المتحدة العقوبات التي أعادت فرضها على إيران بصورة فردية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل له عام 2015.