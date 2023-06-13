اعتقال ترامب

قالت محطة الـ سي إن إن الاميركية انه سيتم وضع الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب قيد الاعتقال وأخذ بصماته ووضع مساعده والت ناوتا قيد الاعتقال مع أخذ بصمات أصابعه ايضا

كما اكدت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن وزارة العدل ان عملية اعتقال ترمب ومساعده قد اكتملت وفقا للإجراءات القضائية، وقد منع القاضي في جلسة المحاكمة ترامب استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف وهذا إجراء جديد

ووصل الرئيس الأمريكي السابق إلى قاعة المحكمة الفيدرالية في ميامي، لحضور جلسة محاكمته في القضية المرفوعة ضده من قبل المدعي الخاص جاك سميث حيث يواجه 37 اتهاما اهمها تعامله مع وثائق سرية في منتجعه في مارالاغو بعد مغادرته البيت الأبيض.

كما وصل والت ناوتا، مساعد ترامب، إلى قاعة المحكمة في سيارة منفصلة، للمثول امام قاضي التحقيق

ويواجه ترامب تهمة "التآمر لتعطيل العدالة"، ونصت لائحة الاتهام على أن الوثائق السرية التي تعمد الرئيس الأمريكي السابق الاحتفاظ بها شملت معلومات حول نقاط ضعف أمريكا وحلفائها أمام بعض الهجمات العسكرية وعن عمليات انتقامية محتملة ردا على هجمات خارجية.