تقارير تكشف عن مكان الرئيس السوداني عمر البشير

كشفت مصادر اعلامية غربية ان الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير والذي يقبع في سجن كوبر مع اركان نظامه، يخضع حاليا للرعاية الطبية في احد مشفيات العاصمة الخرطوم

وقال موقع قناة روسيا اليوم باللغة العربية نقلا عن مصادر تعقيبا على الانباء التي تحدثت عن فرار الرئيس السوداني المخلوع " انه قيد العلاج بأحد مستشفيات العاصمة الخرطوم"

وكانت تقارير سودانية تحدثت عن عملية فرار جماعي للسجناء من معتقل كوبر في الخرطوم بحري حيث يحتجز البشير واركان دولته وقادة النظام السابق.

وقالت وسائل اعلام محلية ان البشير وعددا من قيادات ورموز نظامه السابق كانوا من ضمن عشرات النزلاء الذين ظهروا في تسجيل فيديو وهم يغادرون سجن كوبر بملابس السجن.

لكن لم يكن بالمقدور تمييز وجوه الاشخاص الذين ظهروا في التسجيل بسبب رداءة التصوير.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع استأنفا السبت، جولات القتال بينهما عقب هدوء نسبي صاحب اعلانهما هدنة قصيرة في اول ايام عيد الفطر.

وعادت اصوات الانفجارات واطلاق النار تدوي في الخرطوم مع احتدام المعارك التي اندلعت في 15 نيسان/أبريل.

وفيما يحتدم القتال، تعاني الخرطوم من وضع كارثي مع توقف اكثر من ثلثي مستشفياتها عن العمل بعد تعرضها للقصف والنهب بحسب نقابة الأطباء، والتي قالت ان أربع مستشفيات في ولاية شمال كردفان تعرضت للقصف ايضا.

وقتل نحو 420 شخصا واصيب اكثر من 3700 في القتال في انحاء السودان وفق ما اعلنت منظمة الصحة العالمية. على ان العدد الفعلي ربما يكون اكبر بكثير في ظل عدم تمكن فرق الانقاذ من الوصول الى القتلى والجرحى في العديد من المناطق.