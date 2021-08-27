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تقارير تنفي "اغتصاب حسناء بغداد" قبل قتلها

منشور 27 آب / أغسطس 2021 - 10:11
روزان الشمري
روزان الشمري

نفت وزارة الداخلية العراقية روزان الشمري المعروفة باسم حسناء بغداد للاغتصاب قبل مقتلها وقالت ان ثلاثة اشخاص متورطين في الجريمة 

عمها القاتل 

وتحدث أقارب الفتاة روزان الشمري عمن وراء قتلها واتهمت خالتها واثنين من أبنائها  اتهموا عمًا لها بقتلها بعد أن سبق وهددها بذلك لرفضها الزواج من ابنه، على حد زعمهم. وقال احد الابناء ان روزان أرسلت له تفاصيل تهديد عمها لها، طالبا من الجهات المعنية الاستعانة بهذه الشهادة أثناء التحقيقات.

وبعد الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا، قال أقارب نورزان الذي يقيمون خارج العراق، في مقطع مصور آخر، نشرته شبكة رودداو، إنهم تلقوا تهديدات من أعمام الفتاة.

تزوجت في الـ 13 عاما

ووفقا لحديث أقاربها، فقد تعرضت الفتاة (20 عاما) لعنف أسري، حيث أجبرت الشابة التي كانت تعمل بمحل لعمل المعجنات، على الزواج للمرة الأولى عندما بلغت 13 عاما ثم تزوجت مرة ثانية من شخص غير متزن اعتاد على ضربها، وفي المرة الثالثة أجبرها عمها على الزواج من ابنه بعد تطليقها 

لم تتعرض لاعتداء جنسي

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا، الخميس، قالت فيه: "منذ اللحظات الأولى من تلقي نبأ مقتل الفتاة، تم تشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين للتوصل إلى منفذي جريمة قتلها".  

وأضافت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الجريمة نفذت من قبل ثلاثة أشخاص بسكين".

 

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