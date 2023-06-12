تقارير: توقيف الصحفي في قناة الميادين هيثم مزاحم بتهمة التجسس لاسرائيل

قالت مصادر اعلامية لبنانية ومواقع المترونية من بينها موقع جنوبية المحلي ان الاجهزة الامنية اوقفت الصحفي والكاتب في قناة الميادين الموالية لايران وحزب الله الدكتور هيثم مزاحم بتهمة العمالة لاسرائيل

وقالت التقارير ان الدكتور هيثم مزاحم الذي طالما دعا في مقالاته ودراساته التي ينشرها عبر قناة الميادين الايرانية الى الثورة ضد القيادة الفلسطينية باعتبارها عميلة لاسرائيل وفق رايه، فانه بات الان موقوفا لدى شعبة المعلومات بتهمة التعامل مع اسرائيل منذ 12 يوما

واشارت المصادر الى ان موقع قناة الميادين على الشبكة العنكبوتية قد ازال صورة مزاحم من على صفحة الكتاب والعاملين فيها المؤسسة وهو ما اعتبرته تثبيت تهمة عمالتة لإسرائيل.

وبعد اختفاء هيثم مزاحم عن الانظار راجت اشاعات بانه تعرض لعملية خطف وبعد البحث والتحري لدى المراجع الأمنية ابلغت الاخيرة عائلته بانه موقوف لديها من دون اعطاءها اي تفاصيل عن الاسباب وابلغتها ان التحقيقات معه في شعبة المعلومات لا تزال جارية ، وتؤكد المصادر ان لا معطيات حتى الساعة عن كيفية مخابرته العدو الاسرائيلي.

يذكر انه والى جانب عمل هيثم مزاحم كمعد لبرنامج تلفزيوني في قناة “الميادين” ، فأن لديه ارتباط وعقود عمل مع أحد مراكز الابحاث الاسلامية وهو من بلدة مشغرة في البقاع الغربي