تقارير عبرية تكشف رد فعل حكومة بينيت بعد صواريخ حزب الله

كشفت تقارير اعلامية عبرية ان رد حزب الله فاجأ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كثيرا.



وقال المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" العبرية، تال ليف رام، عبر حسابه على "تويتر"، "كانت التقديرات أن حزب الله لن يرد على الغارة الإسرائيلية في لبنان وعلى عمليات ضد تنظيمات فلسطينية".

واكد انه "لم تكن هناك معلومات استخباراتية تفيد أن حزب الله يستعد لإطلاق قذائف صاروخية، وحزب الله أعطى الإجابة صباح اليوم. هذه قصة أخرى".

حزب الله اختبر نوايا حكومة بينت



في الاثناء نقلت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية عن مصدر دبلوماسي غربي إن إطلاق الصواريخ من لبنان صوب شمال إسرائيل كان محاولة من قبل حزب الله لاختبار نوايا الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.

وأضاف المصدر وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الإطلاق الصاروخي من حزب الله بعد أيام من مهاجمة الطائرات الحربية الإسرائيلية أهدافا داخل لبنان بدعوى الرد على 3 صواريخ أطلقت الخميس من الأراضي اللبنانية، يأتي بعد شن إسرائيل "حرب نفسية" على الحزب تضمنت تدريبات عسكرية في الشمال.

وبحسب المصدر، بعثت إسرائيل وحزب الله برسائل إلى اليونيفيل مفادها أنهما غير معنيين بتغيير قواعد الصراع، بعد ضغوط من الولايات المتحدة وفرنسا من الجانبين.

قصف متبادل بين حزب الله واسرائيل

بالإضافة إلى ذلك، مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على رئيس الوزراء نفتالي بينيت لعدم تغيير قواعد المواجهة مع حزب الله قبل استئناف المحادثات النووية في فيينا في سبتمبر المقبل، مما قد يعطي إيران ذريعة للانسحاب من المفاوضات.

وأطلق الجيش الإسرائيلي قرابة مئتي قذيفة مدفعية، وشن منتصف ليلة الأربعاء – الخميس غارات استهدفت منطقة مفتوحة وألحقت ضررا بطريق فرعية بادعاء استخدامها من جانب ناشطين فلسطينيين للوصول إلى موقع أطلقوا منه القذائف الصاروخية، الأربعاء الماضي.

وكان حزب الله أطلق 19 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مناطق مفتوحة في مزارع شبعا، الجمعة، وذلك بعد يومين من إطلاق 3 قذائف صاروخية من جنوب لبنان، سقطت اثنتان منها قرب مدينة كريات شمونة.