تقارير عبرية: صفعة قطرية ثالثة لاسرائيل

ثارت ثائرة حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم خلال الايام القليلة المقبلة، واعتبرت ان الدوحة وجهت صفعتين كبيرتين لـ الاسرائيليين خلال فترة وجيزة فيما سبقتها صفعة اولية وضعت دولة الاحتلال في موقف محرج

شركات الاتصالات الاسرائيلية لن تعمل في كأس العالم

الصفعة الثانية التي اقرت بها تقارير اعلامية اسرائيلية ومنها قناة "كان" العبرية هي رفض الدوحة التعاون مع شركات اتصالات إسرائيلية خلال فترة كأس العالم التي تستضيفها مدن قطرية، علما وفق التقارير العبرية فان 10000 إلى 20000 مشجع اسرائيلي سيحضرون البطولة بالتالي سيضطرون لشراء بطاقة SIM قطرية لهواتفهم

اسرائيل تستنجد بالامم المتحدة ضد قطر

وفور الرفض القطري، استنجد وزير الاتصالات يوعاز هاندل بالامم المتحدة حيث ارسل ببرقية الى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، مطالبا بالضغط على قطر للتعاون مع اسرائيل وقبول شركات اتصالاتها التعامل مع الشركات الاسرائيلية

الصفعة القطرية الاولى لاسرائيل

الصفعة القطرية الاولى لاسرائيل التي حاولت استغلال المناسبة الدولية للتغلغل في هذا البلد وفتح مجالات التعاون واخذ التسهيلات لرعايا الدولة العبرية من خلال رفض قطر فتح قنصلية إسرائيلية مؤقتة في الدوحة خلال فترة كأس العالم الى جانب رفض الدوحة مطالب اسرائيل بالسماح للفلسطينيين بالسفر جواً وبشكل مباشر لحضور البطولة الدولية

سبق الصفعتين القطريتين لاسرائيل قيام الدوحة بخطوة اثارت استياء إسرائيل بعد إلغاء اسم "إسرائيل" في صفحة "موقع الفيفا" عن خارطة الدول، واستبدالها بعبارة "الأراضي الفلسطينية المحتلة".