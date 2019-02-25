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تقارير عبرية: صفقة تبادل اسرى بين اسرائيل وحماس قريبا جدا

تقارير عبرية: صفقة تبادل اسرى بين اسرائيل وحماس قريبا جدا
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