تقارير: غارات اميركية على مواقع لقوات الاسد في البادية السورية

غارات اميركية على مواقع للاسد

نقلت وسائل اعلام متطابقة عن وكالات انباء موالية لنظام الرئيس السوري بشار الاسد ان طيران التحالف الامريكي اغار على موقعين للجيش الأسدي في البادية السورية في محيط المحطة الثانية T2

وقالت مصادر عسكرية سورية ان "بعض المواقع في البوكمال وحميمية تعرضت لغارات اميركية" مؤكدا عدم وجود ضحايا وان الخسائر اقتصرت على الماديات فقط

وافاد المصدر الرسمي ان هذا العدوان يتزامن مع تحشدات لمسلحي داعش

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله الموالية للنظام السوري القول إن التحالف الدولي استهدف موقعين للجيش السوري شرقي سوريا.