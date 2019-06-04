تقدم بطئ لمليشيات الاسد في ادلب

اعلنت مصادر موالية لنظام الرئيس بشار الاسد عن تقدم بطئ مكن من تحرير ثلاث بلدت جديدة بريف إدلب الجنوبي.

وقالت التقارير ان قوات الجيش السوري وانطلاقا من مواقعها في بلدة القصابية بريف إدلب الجنوبي التي حررها الجيش أمس، أحكمت سيطرتها على بلدات قيراطة والحميرات والحردانة الواقعة إلى الغرب من بلدة القصابية والتابعة إداريا لخان شيخون، بعد معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة".

وكانت وحدات من الجيش السوري تمكنت، يوم أمس الاثنين، من السيطرة على بلدة القصابية في أقصى ريف إدلب الجنوبي بعد اشتباكات عنيفة من التنظيمات الإرهابية.

وتعد بلدة القصابية إحدى نقاط الارتكاز التي اتخذها تنظيم جبهة النصرة في إدلب الجنوبي بعد تمكن الجيش السوري من تطهير بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي من مسلحي التنظيم الذي نقل خطوطه الدفاعية الأولى إليها.