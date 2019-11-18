تقدم حزب المحافظين البريطاني الحاكم على حزب العمال المعارض

أظهر استطلاع نشره اليوم الاثنين برنامج “صباح الخير بريطانيا” التلفزيوني، تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون 14 نقطة على حزب العمال المعارض قبل الانتخابات التي تشهدها البلاد في 12 ديسمبر/ كانون الأول.

وأشار الاستطلاع إلى حصول المحافظين على 42 في المئة من الأصوات مقابل 28 في المئة لحزب العمال. وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي على 13 في المئة في حين حصل حزب بريكست على خمسة في المئة.

وشمل الاستطلاع 1010 راشدين من خلال الهاتف فيما بين يومي 14 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني. (رويترز)