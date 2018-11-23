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تقرير إسرائيلي: حملة تطهير عرقي تمارسها إسرائيل في سلوان

تقرير إسرائيلي: حملة تطهير عرقي تمارسها إسرائيل في سلوان
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