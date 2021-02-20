إسرائيل تطلب وساطة مصر لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حماس

تحتجز حماس أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، في حين دخل الاثنان الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

طلبت إسرائيل من مصر التدخل لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حماس، وفق ما أفادت أوردته قناة "العربية" السبت.

ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها القول ان مصر طلبت بدورها من تل أبيب تقديم تنازلات لإنجاز الصفقة، في حين طلبت حماس تسهيلات في ملفي الصيد والميناء والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وحسب مصادر القناة، فسوف تكون هناك اجتماعات برعاية مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.

وكانت حركة حماس اكدت الخميس، إن إسرائيل “لن تحصل على جنودها الأسرى إلا عبر صفقة تبادل حقيقية”.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة حازم قاسم، ردا على تصريحات بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن جنوده المحتجزين لدى كتائب القسام الذراع العسكري المسلح لحركة حماس بقطاع غزة.

وقال قاسم: “نحن نقول إن كل المنظومة الصهيونية لن تحصل على جنودها الأسرى إلا عبر صفقة تبادل حقيقية بمفاوضات غير مباشرة”. وأضاف أن “التجارب القريبة تؤكد قدرة المقاومة على فرض إرادتها”، دون مزيد من التفاصيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، إن تل أبيب لن تسمح بأي تقدم حقيقي وطويل المدى في قطاع غزة حتى استعادة الأسرى الإسرائيليين هناك”.

جاءت تصريحات غانتس خلال إحياء مراسم ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين لا تعرف إسرائيل مصيرهم على وجه الدقة، حسب صحيفة “معاريف”.

وتحتجز كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، في حين دخل الاثنان الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

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