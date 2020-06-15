تقرير: إسرائيل تمتلك 90 رأسا حربيا نوويا

قال معهد دولي، في دراسة حديثة، صدرت الإثنين، إن إسرائيل تمتلك 90 رأسا حربيا نوويا، وهو ما يشير إلى زيادة بهذا النوع من الأسلحة، عمّا كانت تمتلكه في العام 2019.

وقال المعهد الدولي لدراسات السلام، في السويد، في دراسة إن إسرائيل كانت تمتلك في العام 2019 نحو 80 رأسا حربيا نوويا، ولكنها أصبحت 90 خلال العام الحالي.

وترفض إسرائيل الكشف عن ترسانتها النووية، كما ترفض التعليق على التقارير الدولية التي تؤكد امتلاكها للأسلحة النووية، وهو ما أكدته الدراسة حيث أشارت إلى أن إسرائيل تنتهج “سياسة طويلة الأمد، بعدم التعليق على ترسانتها النووية”.

وأوضحت الدراسة أن “الدول التسع المسلحة نووياً هي الولايات المتحدة، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، والتي تمتلك معًا ما يقدر بـ 13400 قنبلة نووية في بداية 2020”.

وأوضحت الدراسة أن الترسانة العسكرية النووية في العالم انخفضت من 13865 قنبلة نووية، قدّر المعهد امتلاك الدول التسع لها، في بداية عام 2019.

ولفتت إلى أن الانخفاض الحالي في العدد الإجمالي للأسلحة النووية في العالم منذ عام 2019، يرجع إلى حد كبير إلى تفكيك الأسلحة النووية “المتقاعدة” من قبل روسيا والولايات المتحدة، اللتين ما تزالا تمتلكان معًا أكثر من 90 في المائة من الأسلحة النووية العالمية.

وتابعت الدراسة “يتم نشر حوالي 3720 من القنابل النووية حاليًا مع القوات العملياتية، وما يقرب من 1800 من هذه القنابل في حالة تأهب تشغيلي عالية”.(الأناضول)