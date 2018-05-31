تقرير: إيران وحزب الله يستعدان للانسحاب من جنوب سوريا

إيران وحزب الله يستعدان للانسحاب من جنوب سوريا

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان الخميس، إنّ المستشارين العسكريين الايرانيين ومقاتلي "حزب الله" يستعدون للانسحاب من جنوب سوريا، وفقاً لوكالة أسوشيتدبرس.

وأضاف المرصد أنّ المستشارين الإيرانيين ومقاتلى حزب الله سينسحبون من المناطق الجنوبية فى درعا، والقنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة.

ورغم ذلك، نفى مسؤول سورى صحة تلك التقارير، دون ذكر تفاصيل أخرى، وفقاً للوكالة الأمريكية.

وذكر الإعلام الروسى، مؤخراً أنّ موسكو تريد إبرام صفقة مع الكيان الصهيونى تتضمن نشر قوات روسية فى مناطق قريبة من إسرائيل، وينصّ الاتفاق على انسحاب جميع القوات الإيرانية من المنطقة ومطالبة المتمردين السوريين بتسليم الأسلحة الثقيلة.

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن وزير الدفاع سيرجي شويجو ناقش يوم الخميس منطقة عدم تصعيد في جنوب سوريا مع نظيره الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال يوم الأربعاء إن انسحاب كل القوات غير السورية من منطقة الحدود الجنوبية لسوريا مع إسرائيل ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة تاس عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله يوم الأربعاء إنه ينبغي أن تنسحب كل القوات غير السورية من حدود سوريا الجنوبية مع إسرائيل في أسرع وقت ممكن.

ويسيطر مقاتلو معارضة على مساحات من جنوب غرب سوريا في المنطقة المتاخمة لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل بينما يسيطر جنود الجيش السوري وفصائل مدعومة من إيران متحالفة معه على أراض قريبة.