تقرير اسرائيلي يتهم السلطة الفلسطينية بنقل لقاحات كورونا "سرا" إلى الأردن

ذكر تقرير اسرائيلي أن السلطة الفلسطينية نقلت سرا يوم الخميس الماضي، عبر جسر "النبي" الحدودي، 200 جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى الأردن.

ولم يكشف التقرير الذي نشرته هيئة البث الرسمية "كان" نقلا عن مصادر فلسطينية لم تسمها، ما إن كانت هذه الجرعات مخصصة لأجهزة الأمن الأردنية أم لتطعيم كبار المسؤولين الفلسطينيين المقيمين في الأردن.

وأشارت "كان" إلى أن هناك العديد من الانتقادات وجهت إلى السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتطعيم كبار المسؤولين والصحفيين المقربين منها قبل البدء بتطعيم الفئات السكانية المعرضة للخطر.

ولفتت إلى أن السلطة الفلسطينية تلقت حتى الآن جرعات تكفي لتطعيم 6 آلاف شخص فقط من العاملين في قطاع الصحة.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على تلك الاتهامات الواردة في التقرير الإسرائيلي بشأن نقل اللقاحات إلى الأردن.

اللافت أن التقرير الإسرائيلي صدر بعد ساعات من اتهام وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، السلطات الإسرائيلية بمنع إدخال لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بعثت بها الوزارة، أمس الاثنين، إلى قطاع غزة.

وقالت الكيلة في بيان لها: "إن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت إلى أن