اسرائيل تدرس الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء

نقلت صحيفة حيروزاليم بوست عن مسؤولين قولهم ان تساحي هنغبي مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للامن القومي زار الرباط الاربعاء، فيما تبحث حكومته اعلانا محتملا يتضمن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من اراضيه، فيما تخوض جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر صراعا لاعلانها دولة مستقلة.

وعام 2020، اعترف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، وذلك كجزء من صفقة تضمنت رفع مستوى علاقاته مع اسرائيل.

اشترطت الرباط لاقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع اسرائيل بما في ذلك فتح سفارة في تل ابيب ان تعترف الاخيرة رسميا بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو الامر الذي يعد

وتقتصر العلاقات حاليا على مكتبي ارتباط في كلا البلدين يقومان مقام سفارتين، لكن بصورة غير رسمية.

ومنذ الاتفاق الذي ابرمه ترامب مع المغرب، وقع الاخير واسرائيل اتفاقات استراتيجية في مختلف المجالات الاقتصادية والامنية والتكنولوجية. كما تعهدا بفتح خطوط طيران مباشر بينهما.

وقالت جيروزاليم بوست انه بينما امتنعت وزارة الخارجية الاسرائيلية عن التعليق، لكن مصدرا في الحكومة المصغرة اكد ان هناك مناقشات جارية حول الامر ضمن مجلس الامن القومي.

واعلنت وزارة الخارجية المغربية ان هنغبي التقى الوزير ناصر بوريطة في الرباط الاربعاء، ودون ان تقدم مزيدا من التفاصيل.

منتدى النقب

وقال رئيس البعثة الدبلوماسية الاسرائيلية في الرباط الثلاثاء، ان وزيري خارجيتي البلدين يجريان مناقشات حول مسالة الصحراء الغربية وان "القرارا النهائي سيكون قرارا يتخذه الوزيران".

وقال وزير الخارجية الاسرائيلي ايلي كوهين الاربعاء، انه ونظراءه من الدول الموقعة على اتفاقات ابراهام سيجتمعون في المغرب "خلال اسابيع".

ولم يعط كوهين الذي كان يتحدث للاذاعة الاسرائيلية موعدا محددا لما يعرف بـ"منتدى النقب"، والذي انعقد لأول مرة في الصحراء الإسرائيلية النقب في العام الماضي.

وخلال اجتماع العام الماضي، خاطب وزير الخارجية المغربي بوريطة الحاضرين قائلا "امل ان نلتقي قريبا جدا في صحراء اخرى ولكن بنفس الروحية".

والمحت وسائل اعلام مغربية الى ان اللقاء ربما سيعقد في مدينة الداخلة الساحلية في الصحراء الغربية.

ومن شان مدينة الداخلة ان تشكل تحديا للولايات المتحدة التي لم تف بالالتزام الذي اطلقه ترامب في حينه والقاضي بفتح قنصلية لواشطن في هذه المدينة، علما ان 28 دولة قامت بافتتاح قنصليات فيها.

وتشمل هذه الدول الامارات والبحرين، وكلاهما وقعتا على اتفاقات ابراهام.