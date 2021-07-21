تقرير: اسرائيل تُجمد الاستيطان بضغوط من إدارة بايدن

كشفت صحيفة اسرائيلية مقربة من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو عما قالت انه قرار ضمني بتجميد الاستيطان اتخذته الحكومة الحالية التي يتزعمها نفتالي بينيت بضغوط من الادارة الاميركية.

وقالت صحيفة "اسرائيل هيوم" نقلا عن قيادات المستوطنين قولهم ان بينيت يمنع انعقاد "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والموكل اليه اتخاذ القرارات المتعلقة بالبناء الاستيطاني.

واكدت مصادر الصحيفة ان خطوة بينيت تأتي استجابة إلى طلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مضيفة انه "طالما أن المجلس لا يجتمع، فلا يمكن الموافقة على مخططات جديدة" تتعلق بالبناء الاستيطاني.

وكانت الصحيفة قالت الشهر الماضي ان "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تضغط عبر حوارٍ سري من خلال قنوات دبلوماسيّة ما بين واشنطن وتل أبيب، من أجل وقف الاستيطان اليهودي في القدس وخاصةً البلدة القديمة ومحيطها".

وأوضحت أنّ "إدارة بايدن تريد تهدئة الأوضاع في المنطقة ومنع أي تصعيد يشعل الأحداث مجددًا خاصةً وأنه بات يؤثر على الوضع في المنطقة بأكملها".

والشهر الماضي أكد بايدن، لنظيره الفلسطيني، خلال اتصال هاتفي، على رفض الإجراءات الأحادية الإسرائيلية، مثل الاستيطان.

وقال بايدن، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنه "يعارض إخراج الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح، والقدس الشرقية".

وأكد بايدن "التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، وأهمية إعطاء أمل للشعب الفلسطيني في تحقيق السلام".

وأكد "ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف".

كما أكد بايدن على مواصلة إدارته تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ووكالة الأونروا.