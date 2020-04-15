تقرير: اعتقال معارض سوري يهرب مخدرات لصالح حزب الله الى الاردن

افادت مصادر اعلامية سورية عن اعتقال احد قيادات المعارضة السورية في مخيم الركبان يعمل سرا لصالح حزب الله اللبناني ويهرب المخدرات الى الاردن

وقالت وكالة ستيب الاخبارية السورية ان المتهم مرر عشرات الصفقات من داخل المخيم البائس الى الخارج وقد عمل على استهداف الاراضي الاردنية مؤخرا

ونقلت الوكالة عن الاعلامي “سعيد سيف” قوله أنَّ المدعو “غنام الخضير” أو كما يُلقّب بـ “أبو حمزة عشائر” هو أحد رجالات المعارضة، والذراع الخفي لـ ميليشيا حزب الله، ممن استغلوا منصبهم العسكري وموقعهم الاستراتيجي لتمرير عمليات مشبوهة تتعلق بتهريب المواد المخدرة والأسلحة عن طريق مخيم الركبان والحدود الأردنية.

واوضح ان “أبو حمزة عشائر” عمل سابقًا في جيش العشائر، لينتقل لاحقًا للعمل في صفوف فصيل جيش مغاوير الثورة، وتسلّم إحدى نقاط الحراسة، ليستخدمها مركزًا لتمرير تجارة المخدرات والأسلحة ضمن مناطق البادية وصولاً إلى الأردن.

أوضح “سيف” وفق الوكالة أنَّ الخضير تعامل مع ميليشيا حزب الله التي بدورها أمّنت المواد المخدرة عن طريق بعض أبناء عشائر البدو، حيث كانت ترسل من لبنان إلى مناطق البادية، ليتم توزيعها عبر وسطاء لتصل إلى الخضير الذي بدوره يؤمن لها طريقًا بتجاه الأراضي الأردنية.

ولفت إلى وجود العديد من الوسطاء من القلمون الغربي، ممن مهّدوا الممر الرئيسي لحزب الله لتسهيل مرور كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة.

يُشار إلى أنَّ “غنام الخضير” تمَّ القبض عليه أواخر الأسبوع الماضي بعد ورود المعلومات المذكورة أعلاه، للمكتب الأمني التابع لـ فصيل قوّات الشهيد أحمد العبدو، العاملة في منطقة الـ 55، والتأكّد من ضلوعه بتجارة المخدرات والعمل لصالح حزب الله اللبنانية.

