تقرير الطبيب الشرعي: نيرة اشرف عذراء

اكد التقرير النهائي للطب الشرعي في واقعة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف ان لا وجود لأي علاقة غير شرعية مع أحد الشباب خلال سفرهما، حيث تبين من التقرير أنها عذراء.

القاتل خلع فقرات رقبة نيرة اشرف

ووفق صحيفة «الدستور» المصرية قالت إن تقرير الطب الشرعي، أكد أن فروة الرأس بها انسكابات محدودة وأنه بالكشف الظاهري على العنق تبين وجود جرح من جهة اليمين، وقطع بالعضلات والأوعية الدموية وجرح بالخلف تسبب في خلع بين الفقرتين العنقية الثالثة والرابعة.

وكانت الطالبة وصلت إلى المستشفى جثة هامدة غارقة في دمائها نتيجة جروح قطعية وغائرة بالرقبة من الأمام والجبهتين والحلق، وجروح أخرى غائرة بالجانب الأيسر من الصدر والبطن وجروح قطعية متهتكة بالعضد والساعد، وذكر التقرير حدوث إصابة بالصدر وتهتك بالرئة أدى إلى حدوث هبوط حاد بالدورة الدموية.

واستقبلت عائلة الطالبة المصرية نيرة أشرف الحكم بإعدام قاتل ابنتها بالزغاريد، وسادت حالة من الفرح بمحيط المحكمة خاصة من أقارب المجني عليها الذين حضروا منذ الصباح الباكر من المحلة للمنصورة.

الاعدام لقاتل نيرة اشرف

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة، قرارا بحظر النشر نهائيا، في القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم.