تقرير اممي: 90% من السوريين فقراء

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن ان إن 90% من السوريين يعيشون في حالة من الفقر فيما يعاني 60% منهم من انعدام الأمن الغذائي والصحي والطبي.

وقال تقرير قدمه الامين العام للامم المتحدة الى اعضاء مجلس الامن الدولي ان 7.78 مليون سوري لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافقة طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً مشيرا الى ان 9 ملايين سوري من أصل عدد سكان البلاد البالغ 22 مليوناً، يعيشون في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة، بينهم 5.6 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وكان غوتيريش يتحدث بهدف تمديد القرار 2585 الخاص بتمديد آليات المساعدات الإنسانية عبر الحدود 6 أشهر أخرى، وكان غوتيريش قد شدد على استحالة استبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق، التي ترغب موسكو في تعزيزها للاعتراف الكامل بسيادة سوريا على أراضيها.

واكد غوتيريش أن تقريره استند إلى معلومات الأمم المتحدة وبيانات الوكالات الإنسانية والجهات الشريكة ولقاءات في دمشق.