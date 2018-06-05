تقرير حقوقي: نظام الاسد اعتقل مئات المدنيين في أيار

الأشخاص في سوريا يتعرَّضون للاعتقال التَّعسفي بشكل يومي

سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، ما لا يقل عن 557 حالة اعتقال تم تسجيلها في أيار 2018.

ووثق تقرير الشبكة 3415 حالة اعتقال تعسفي موثقة منذ مطلع عام 2018 حتى حزيران من العام ذات كما قدّم التَّقرير حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي الموثقة في أيار، حيث سجَّل ما لا يقل عن 557 حالة، منها 406 على يد قوات النظام، بينها 26 طفلاً، و56 سيدة .

كما سجَّل 78 حالة على يد قوات الإدارة الذاتية، بينها 9 طفلاً، و5 سيدة. وكانت 32 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 طفلاً، و5 سيدة على يد تنظيم الدولة. فيما وثَّق التقرير 19 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينها 3 طفلاً و1 سيدة. و22 حالة بينها 5 أطفال و3 سيدات على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث تصدَّرت محافظة ريف دمشق بقية المحافظات بـ 92 حالة اعتقال.

وذكرَ التقرير أنَّ الأشخاص في سوريا يتعرَّضون للاعتقال التَّعسفي بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إما لأنَّهم مارسوا حقَّاً من حقوقهم الأساسية مثل الحقِّ في حرية الرأي والتَّعبير، أو لأنَّهم حُرموا من المثول أمام محاكمة عادلة، أو لأنَّهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم.