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تقرير حقوقي: نظام الاسد اعتقل مئات المدنيين في أيار

تقرير حقوقي: نظام الاسد اعتقل مئات المدنيين في أيار
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