تقرير حقوقي: 135 ألف معتقل في سوريا حتى أغسطس الماضي

كشفت شبكة حقوقية عن اختفاء 35 ألف سوري في معتقلات نظام الرئيس بشار الاسد حتى تاريخ أغسطس/ آب 2022، مشيرة الى ان هؤلاء في عداد المفقودين على الرغم من مراسيم العفو التي أصدرها الاسد منذ اندلاع الثورة السورية قبل 12 عام

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (مستقلة)، ان نظام الاسد اصدر منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية نحو 1 مرسوم عفو عن المتمردين والمعارضين الا انه لا يزال 135 ألفا و253 شخصا بينهم 3684 طفلا و8469 امرأة، قيد الاعتقال.

واشار التقرير الى انه من بينهم 95696 قيد الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري منذ مارس/ آذار 2011 حتى أغسطس 2022".

واطلق الرئيس السوري بشار الاسد 21 عفوا رئاسيا منذ مارس 2011 حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 افرج بموجبها عن 7351 شخصاً من مُختلف السجون والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 6086 مدنياً، 349 امرأة و159 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم".

واكد ان اعداد المعتقلين عقب اصدار مراسيم العفو المشار اليها تزيد عن 17 ضعفا وقد اقدمت الأجهزة الأمنية السورية على اعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصاً بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة منذ مارس 2011 وحتى أكتوبر 2022 تحول 1833 منهم إلى مختفٍ قسرياً.

كما تحدث تقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان عن وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية".

وأوصى التقرير "مجلس الأمن والأمم المتحدة بعدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام السوري: ووصفها بانها مراسيم ما هي الا "فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق".

