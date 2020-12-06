تقرير حكومي أمريكي: الترددات اللاسلكية الموجهة سبب مقبول "لأعراض هافانا"

ذكر تقرير للحكومة الأمريكية يوم السبت أن الترددات اللاسلكية “الموجهة” هي أكثر التفسيرات المقبولة للأعراض الغامضة التي أصيب بها دبلوماسيون في سفارات الولايات المتحدة في هافانا ومناطق أخرى.

وجاء في التقرير الصادر عن الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة أن تلك الأعراض تبدو ” متوافقة مع تأثيرات طاقة الترددات اللاسلكية الموجهة”.

وأصيب الدبلوماسيون في بعض المواقع بغثيان وصداع ودوار وأعراض أخرى ليس لها تفسير . وظلت “متلازمة هافانا” محل تكهنات مكثفة نظرا لطبيعة الأعراض وموقع هذه الأماكن وصمت الحكومة الأمريكية.

ويمثل تقرير السبت أول مرة تقدم فيها واشنطن بشكل رسمي تفسيرا رغم أنه غير حاسم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أكتوبر تشرين الأول إنه تم تخصيص “موارد حكومية أمريكية كبيرة” لحل هذا اللغز ، الذي تأثر فيه أكثر من 40 موظفا حكوميا أمريكيا بين عامي 2016و2018.

وقالت وزارة الخارجية في يونيو حزيران عام 2018 إنها أعادت دبلوماسيين من قوانغتشو بالصين خوفا من تعرضهم لأعراض مماثلة.

بالإضافة إلى الترددات اللاسلكية الموجهة ، ترك تقرير السبت الباب مفتوحا أمام “إمكانية وجود عوامل متعددة منها العوامل النفسية والاجتماعية”. (رويترز)