تقرير: خالد مشعل يزور الأردن

كشف قيادي فلسطيني عن زيارة مرتقبة، وذات طابع "عائلي" لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل الى الأردن، بحسب ما نقله عنه موقع "عمون" الاخباري الثلاثاء.

وقال القيادي الفلسطيني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن مشعل سيزور العاصمة الاردنية "عمّان في غضون الأيام القليلة المقبلة".

واوضح أن "زيارة مشعل ستقتصر عائِليّا ودون أن يكون لها أي هدف أو مغزى سياسي"، مشيرا الى ان زعيم حماس في الخارج سيلتقي خلالها مع "عدد من أصدقائه المقربين فقط".

واشار موقع عمون الى ان مشعل كان زار الأردن في آواخر آب/اغسطس من العام الماضي للمشاركة في تشييع جنازة القيادي في الحركة المقيم في عمّان إبراهيم غوشة.

ويُشار إلى أنه لا توجد أي علاقات سياسية بين الأردن وحركة حماس.