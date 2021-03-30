تقرير دولي يتهم الحوثيين بالتورط في قصف مطار عدن

اتهمت نتائج تحقيق دولي أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة مليشيا (الحوثيين) المدعومة من ايران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي مطار عدن، وأدى إلى مقتل 22 شخصاً على الأقل لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

روسيا منعت نشر التقرير

وقال الدبلوماسيان إن الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن خلال مشاورات خلف الأبواب المغلقة يوم الجمعة، لكن روسيا منعت نشره على نطاق أوسع. وطلب الدبلوماسيان عدم نشر اسميهما، نظراً لحساسية الأمر.

نفى الحوثيون المتحالفون مع إيران مسؤوليتهم عن الهجوم عندما حدث، فيما لم يوضح الدبلوماسيان سبب منع روسيا نشر النتائج. ولم تردّ البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة على طلب التعقيب.

ويأتي التقرير في وقت حساس بالنسبة إلى الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، إذ تضغط إدارته والأمم المتحدة على الحوثيين لقبول مبادرة للسلام تتضمن وقف إطلاق النار. وأيدت السعودية والحكومة اليمنية المبادرة، لكن الحوثيين يقولون إنها لا تقدم جديداً.

وأوقع الهجوم على مطار عدن 28 قتيلاً وأكثر من 100 جريح، في حادث قوبل بإدانات دولية وإقليمية واسعة.