تقرير رسمي يكشف أعاجيب عن تبديد الاموال العامة بالاردن

شعار ديوان المحاسبة الاردني

البوابة-

كشف تقرير ديوان المحاسبة الاردني للعام 2017، والذي نشره مجلس النواب عبر موقعه الرسمي على الانترنت الاربعاء، ما يمكن وصفه بانه عجائب وغرائب عن اساليب وطرق التلاعب وتبديد الاموال العامة في المملكة.

وقالت صحيفة "الغد" ان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة طلب من الأمانة العامة في المجلس نشر تقرير ديوان المحاسبة، وهو اعلى جهة رقابية على إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.

واضافت الصحيفة ان نشر التقرير يأتي تعزيزا لنهج الشفافية ودعما للدور الهام الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام.

وينصّ الدستور الاردني على أن يقدّم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب (اللذين يشكلان غرفتي البرلمان) تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.

وتناولت مواقع اخبارية فصولا وحالات بعينها تظهر ما يمكن ان يعتبر تبديدا للمال العام، منها ان مصفاة البترول الوحيدة في المملكة ترتبت عليها من عام 2013 وحتى عام 2017، ضرائب تجاوزت قيمتها 243 مليون دينار (342.5 مليون دولار) عن مشتقاتها النفطية، غير انه جرت تصفية بعض البيانات الجمركة وخرجت محتويات هذه البيانات من المركز الجمركي من دون تأدية الضرائب المستحقة عن هذه البيانات او تقديم ضمانات مالية.

كما كشف التقرير عن عدم توريد أمانة عمان الكبرى للضريبة المستحقة عليها في ضريبة الدخل وكذلك المبيعات التي تجاوزت قيمتها 16 مليون دينار أردني (22.5 مليون دولار) وذلك في عام 2017.

واشار التقرير الى بیع قطعة أرض تبلغ مساحتھا نحو 294 دونما وتعود ملكیتھا لخزینة الدولة، بواسطة موظف في دائرة الأراضي والمساحة، مشيرا الى انه جرى تحویل القضیة بكافة ملفاتھا إلى مدعي عام عمان، والتحفظ على قطعة الأرض.

كما كشف عن تمويل وزارة الزراعة مشروع شبكة نظام المعلومات الإقليمية للأمن الغذائي بكلفة مليون و505 آلاف دينار دون إنجاز المشروع.

وبين التقرير أن ما تم إنجازه هو فقط عقد دورتين تدريبيتين باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى ورشة عمل تعريفية بالمشروع. وأشار التقرير إلى أنه تم إصدار نشرة شهرية عن إنجازات المشروع.

وذكر التقرير أنه لم تظهر البيانات المقدمة فيما إذا كان هناك مبالغ متبقية من المنحة أم تم صرف كامل قيمة المنحة لتغطية هذه النشاطات.

كما أظھر التقریر شراء سلطة منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة، "مشروبات روحیة"، بلغت قیمتھا نحو ألف دینار تحت بند "الضیافة"، اضافة الى صرف مبلغ 3664 دینارا، من بند الضیافة، لمجموعة من الوفود الرسمیة، دون أخذ موافقة مسبقة من رئیس الوزراء.

وكشف التقرير عن صرف هيئة الاستثمار مبلغ 83 ألفا و82 دينارا بدل مكافآت لمفوضي ومساعدي النافذة الاستثمارية بشكل غير قانوني.

واظهر ايضا شراء المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزیون، لـ 33 فیلما عربیا، بقیمة 42 الف دينار (59 الف دولار) مع انها موجودة اصلا لدى أرشیف مكتبة المؤسسة.

وبين التقریر أن مطالبات "الھاتف الخلوي" الزائدة عن السقف المحدد لرئیس جامعة الیرموك (ثاني كبرى الجامعات الرسمية)، .لھ، بلغت 3152 دينارا (حوالي 4400 دولار).

وافاد التقرير ان وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین اشترت صواني على شكل ھدایا من الوزارة للسفراء المتقاعدين، بقیمة 5474 دينارا (حوالي 7700 دولار). ووفقا للتقریر، فإن عدد هذه الصواني 25 صينية بدأت الوزارة بشرائها منذ عام 2013 بهدف استخدامها كهدايا الى السفراء المتقاعدين، خلافا لبلاغ رئاسة الوزراء، المتعلق بضبط النفقات.

وكشف التقرير كذلك عن اختفاء 26 ألف و301 شریط مقویات جنسیة، من مستودع تابع لشركة المناطق الحرة والتنمویة.

واشار الى انه اختفى 26301 شریط مقویات جنسیة، من أصل الكمیة المدخلة في آذار من عام 2015 الى المستودع، والبالغة 27 ألف شریط.

وقال التقرير ان الاردنيين تناولوا اكثر من 14 طنا من الفستق الحلبي غير الصالح للاستهلاك البشري

وجاء فيه أن 14 ألف و500 كغم من الفستق الحلبي "دخلت الى الاسواق المحلية وبيعت بمبلغ 167 ألفا و800 دينار وهي غير صالحة للاستهلاك البشري".

وبين التقرير انه "تم اصدار بيان جمركي لكمية الفستق الحلبي ايراني المنشأ بتاريخ 28-1-2016، واخذت منه عينة ارسلت لمختبر خاص بتاريخ 30-1-2016، الا انه تم بيع كافة المحتويات الواردة في البيان الجمركي من قبل المستورد قبل صدور نتيجة الفحص المخبري".

كما اظھر التقریر إدخال اكثر من 38 طنا من البن غیر المحمص والموبوء بالحشرات من منشأ هندي إلى السوق، وبقيمة بلغت 85 الف دينار.

وقال التقرير ان نتیجة الفحص المخبري افاد بأن عینة القھوة مخالفة للقاعدة الفنیة لاحتوائھا على نسبة حبوب مصابة .بالحشرات، أعلى من الحد المسموح به، وأن نسبة الرماد الكلي على أساس الوزن الجاف أعلى من الحد المسموح به، إضافة إلى أن نسبة الدھون الكلیة المستخلصة بالأثیر، أقل من الحد المسموح به.ومع ذلك وجدت الكمية طريقها الى السوق.

وتطول قائمة المخالفات والتجاوزات التي تناولها التقرير، وينتظر ان يبحثها مجلس النواب تباعا لاتخاذ القرارات اللازمة بصددها.