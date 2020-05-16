تقرير سري للأمم المتحدة: الإمارات منخرطة في توريد السلاح إلى حفتر

كشف تقرير سري للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ اليوم الجمعة، أن الإمارات منخرطة في إدارة جسر جوي سري لتوريد الأسلحة إلى الإنقلابي المشير خليفة حفتر قائد مايسمى ب “الجيش الوطني الليبي”، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على تلك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

ووفقا لدبلوماسيين اثنين اطلعا على التقرير الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري، يتم التحقيق فيما لا يقل عن 37 رحلة في مطلع كانون ثان/ يناير من جانب هيئة من خبراء الأمم المتحدة.

وذكرت بلومبرغ أنه تم إطلاعها أيضا على مقتطفات من التقرير.

وقال الدبلوماسيان إنه تم تشغيل الرحلات من جانب شبكة معقدة من الشركات المسجلة في الإمارات وكازاخستان وجزر فيرجين البريطانية من أجل التمويه بشأن عمليات تسليم المعدات العسكرية.

ووفقا للتقرير، وجدت اللجنة زيادة في الرحلات السرية من دولة الإمارات وقاعدتها الجوية في إريتريا للمجال الجوي الخاضع لسيطرة المشير حفتر الذي يقاتل لإلحاق الهزيمة بالحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وأضاف الدبلوماسيان أن بعض تلك الرحلات، التي تقوم بنقل كميات ضخمة من الأسلحة، قامت بتشغيلها شركتان من كازاخستان. (د ب أ)