تقرير طبي يكشف أسباب وفاة الفلسطينية إسراء غريب

كشف تقرير طبي رسمي اليوم الأربعاء، أن سبب وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب نجم عن مضاعفات نتيجة الإصابات المتعددة التي تعرضت لها

ووفقا للتقرير، فإن غريب توفيت بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي بعد تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.

وكانت وزارة العدل قد أكدت بأن اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم د. أشرف القاضي، قام بتسليم التقرير النهائي للطب العدلي، المتعلق بإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاة إسراء ناصر يوسف غريب إلى النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية.

وأثارت قضية إسراء غريب موجة غضب كبيرة حيث توفيت، وفق معلومات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ضرب مبرح من أقاربها، بعد خروجها مع خطيبها في بلدة بيت ساحور قرب بيت لحم







