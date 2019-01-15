تقرير عبري: الامارات تجسست على هاتف امير قطر بتقنيات اسرائيلية

وكالة مراقبة صادرات الدفاع الإسرائيلية (DECA) أجازت ثلاث صفقات مع الإمارات

زعم مدير عام شركة "NSO" الإسرائيلية المتخصصة في صناعة البرمجيات التي تستخدم للاختراقات الإلكترونية، شاليف حوليو، بأن الإمارات استخدمت برمجيات طورتها الشركة للتجسس على أمير قطر تميم بن حمد، ووزير خارجيته محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ووفق ما نقل موقع الامارات 71 عن اقرير اعلامي فقد قال حوليو، لـ صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، السبت (12|1)، إنه في 27 ديسمبر الماضي، استعرض أمام اجتماع مغلق بمشاركة نحو 400 من موظفي "NSO"، اجتمعوا في قاعة في جامعة تل أبيب، بهدف كشف صورة لحالات تجسس متنوعة بواسطة البرامج الإلكترونية التي طورتها الشركة، تضمنت شريحة واحدة أظهرت عملية التجسس على المسؤولين القطريين.

وكانت تقارير صحفية، نشرت في سبتمبر من العام الماضي، أشارت إلى شراء أجهزة أمنية سيادية إماراتية منظومة "بيغاسوس" التجسسية على الهواتف النقالة، التي تنتجها الشركة الإسرائيلية، للتجسس على هواتف أمير قطر تميم بن حمد، والأمير السعودي متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وشخصيات أخرى، وذلك في 2014 وفق المصدر

وتفيد التقارير أن هذه المحادثات تتعلق "بالفدية التي زُعِم أن قطر دفعتها لإطلاق سراح 28 شخصا من الأسرة الحاكمة كانوا يشاركون في رحلة صيد في جنوبي العراق، ثم خطفتهم جماعات إرهابية"، وزُعم أن بعضها أرسل إلى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وكشف حوليو أن وكالة مراقبة صادرات الدفاع الإسرائيلية (DECA) أجازت ثلاث صفقات مع الإمارات لبيع برمجيات NSO، على الرغم من أن الوكالة من المفترض أن تعطي الإذن لـ "هدف مكافحة الإرهاب والجريمة".

هذه الصفقات —التي يُزعم أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين سابقين رفيعي المستوى لهم علاقات وثيقة مع مسؤول إماراتي رفيع المستوى- قد جمعت ما مجموعه 80 مليون دولار من العائدات إلى مكتب الإحصاء الوطني الإسرائيلي.