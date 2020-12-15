تقرير عبري: حزب الله قوة صاروخية مخيفة

تحدثت صحيفة "جيروزاليم بوست"، في مقال تحليلي، عن امتلاك حزب الله 170 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية، تشمل مقذوفات قصيرة المدى غير موجَّهة، وصواريخ بعيدة المدى، وصواريخ يصل مداها إلى أكثر من 300 كيلومتر، فضلاً عن مئات الطائرات الهجومية بدون طيار .

ويشير خبراء عسكريون "إسرائيليون"، إلى أن "حزب الله نجح في جهوده، إلى حد ما، في تصنيع ذخائر دقيقة التوجيه (PGMs)، وأنه يمتلك الآن بضع عشرات من الصواريخ الموجَّهة بدقة، وستسمح هذه القدرة لحزب الله بتنفيذ ضربات محددة في أي صراع مستقبلي مع إسرائيل".