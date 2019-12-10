تقرير عن العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون في منطقة الدول العربية

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، سوف يصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربيّ آسيا (الإسكوا)، تقريراً إقليمياً جديداً بعنوان "العدالة والمساواة بين الجنسين أمام القانون في منطقة الدول العربية: تحليل إقليمي للتقدم المُحرز والتحديات القائمة". لتشجيع دول المنطقة على تبادل الخبرات والأفكار من أجل تحقيق التقدم على مسار عدالة النوع الاجتماعي، يستعين التقرير بمقاربة إقليمية فريدة في تحليل القوانين وممارسات إنفاذ القانون، من خلال فحص السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي يتم في ظلها صناعة القوانين، مع الإشارة إلى أمثلة لممارسات فضلى من مختلف أنحاء المنطقة.

يستند التقرير الإقليمي إلى 18 تقريرا ركز كل منها على دولة عربية واحدة، قامت بإعدادها هيئات الأمم المتحدة الأربع المذكورة العام الماضي في سياق مبادرة عدالة النوع الاجتماعي المشتركة بين تلك الهيئات، واشتملت تلك التقارير على تقييمات لقوانين دول المنطقة المتصلة بتعزيز أو عرقلة عدالة النوع الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ووفرت التقارير أيضاً قاعدة مرجعية لتعقب التقدم المُحرز.

فعالية إصدار التقرير سوف ينشئ بين الخبراء والنشطاء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بقضايا النوع الاجتماعي، حوارا بشأن فرص إنجاز المساواة في القانون، وإتاحة الوصول إلى العدالة والحماية من العنف بشكل كامل، للنساء والفتيات، وهي التدابير التي تعد أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين بالمنطقة العربية. من دون هذه الضمانات، لن تتمكن أية دولة من تحقيق وعد الرفاه والسلم والاستدامة للجميع، كما ورد في خطة 2030 للتنمية المستدامة.