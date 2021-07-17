تقرير: غالبية الاسر اللبنانية عاجزة عن تأمين الغذاء لاطفالها

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن 77% من الأسر اللبنانية غير قادرة على تأمين المال لشراء الطعام خلال الشهر الجاري.

اسوء انهيار في لبنان

وقال التقرير ان الانهيار الذي يشهده لبنان "لم يسبق له مثيل في التاريخ من حيث الحجم بالنسبة لدولة واحدة" حيث بلغت نسبة الفقر قبل عامين 26 بالمئة.

من جهتها حللت صحيفة "التايمز" البريطانية سبب الانهيار بالقول إن البلاد "عالقة في صدع جيوسياسي، حيث يقف سكانها الشيعة في معسكر إيران وسوريا، فيما يتلقى السنة دعمًا تاريخيًّا من السعودية، أما مسيحيوها فممزقون بين الشرق والغرب".

فرنسا تدعو لمؤتمر دولي لمساعدة لبنان

وبعد قليل من اعتذار سعد الحريري عن تشكيل حومته متهما الرئيس ميشيل عون بتعطيل الحل السياسي للازمة، اعلنت فرنسا عن مؤتمر دولي جديد يعقد في الرابع من آب، بهدف انقاذ لبنان

وكان الحريري قد أعلن، يوم الخميس الماضي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، قائلًا: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد".