تقرير: قمة أردنية قطرية في عمان الأحد

أفاد موقع "عمون" الاخباري الاثنين، بان لقاء قمة سيجمع الملك عبدالله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في العاصمة الأردنية عمان يوم الاحد المقبل.

ونقل الموقع عن مصادر قولها ان الشيخ تميم سيصل الى العاصمة عمان يوم الاحد فيما سيكون الملك باستقباله في مطار ماركا.

واضافت المصادر ان الزيارة ستشهد "بحث سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز متانتها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات في المنطقة".

ووصف رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية جابر الحرمي الزيارة بأنها تأتي في وقت تعصف بالمنطقة أزمات متصاعدة. وأكد على اتفاق رؤية البلدين حيال خطة السلام الاميركية المعروفة ب"صفقة القرن"، بحسب ما اورده عنه موقع "عمون".

وقال ايضا إن "هناك اهتماما كبيرا على المستويين الرسمي والشعبي بزيارة أمير قطر، في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون أن الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين".

