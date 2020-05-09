تقرير: مقتل 855 من الكوادر الطبية في سوريا منذ 2011



وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 855 من الكوادر الطبية في سوريا، منذ العام 2011، غالبيتهم العظمى على يد قوات النظام السوري وحلفائه.

وذكر التقرير أن قوات النظام السوري المؤلفة من الجيش والأمن والميليشيات المحلية والميليشيات الشيعية الأجنبية، قتلت 669 من الكوادر الطبية بينهم 83 قضوا نتيجة التعذيب.

وأشار إلى أن 68 من الكوادر الطبية قتلوا على يد القوات الروسية، و40 قتلهم تنظيم "داعش"، و8 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 1 تحت التعذيب، فيما لقي 13 مصرعهم على يد قوات التحالف الدولي.

وبحسب التقرير، فإن 57 من الكوادر الطبية قتلوا بينهم اثنان تحت التعذيب، على يد جهات أخرى (لم يحددها)، خلال الفترة ذاتها.

وذكر أن نحو 3 آلاف و353 من الكوادر الطبية معتقلون أو مخفيون قسرا، وتتحمل قوات النظام السوري المسؤولية عن 3 آلاف و327 شخصاً منهم.

فيما يتحمل "داعش" المسؤولية عن 5 منهم، وقسد عن 13، وجهات أخرى عن 8.

كما وثقت الشبكة 860 حادث اعتداء على منشآت طبية خلال الفترة ذاتها، نفذت قوات النظام 541 حادثا منها، فيما ارتكبت القوات الروسية 204 اعتداءات، و"داعش" 19، و"قسد" 4، والتحالف الدولي 16 اعتداء، وتتحمل جهات أخرى، لم يسمها التقرير، المسؤولية عن 76 حادثا.

وأشار التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي يتحملان المسؤولية عن أكثر من 90 بالمائة من الانتهاكات بحق الكوادر الطبية.

ولفت إلى أنَّ عمليات استهداف الكوادر الطبية دفعت المئات منهم للفرار خارج سوريا.