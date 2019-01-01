تقرير: مليشيات الاسد قتلت 7 الاف مدني في سورية

قوّات الإدارة الذاتية الكردية فقد قتلت 285 مدنيًّا

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، مقتل "6964" مدنيًّا في سوريا خلال عام 2018 بينهم 1436 طفلًا، و1361 أنثى، غالبيتهم قتلوا على يد قوّات النظام.

وبحسب التقرير، فإنّ قوّات الحلف السوري الروسي قتلت 4629 مدنيًّا في عام 2018 وبذلك تصدَّرت بقية الأطراف بقتلها 67 % من حصيلة الضحايا المدنيين الإجمالية في هذا العام، وتصدرت محافظة ريف دمشق النسبة بـ 31 % من حصيلة الضحايا المدنيين الإجمالية في عام 2018، تلتها محافظة إدلب بـ 24 %، ثم حلب بـ 11 %.

وكان نظام الأسد مسؤول عن قتل 4162 مدنيًّا بينهم 713 طفلًا، و562 سيدة، وقتلت القوّات الروسيّة 467 مدنيًّا بينهم 169 طفلًا و51 سيدة، بينما تم إحصاء مقتل 478 مدنيًّا، بينهم 89 طفلًا و42 سيدة على يد التنظيمات الإسلاميّة المتشددة، و446 مدنيًّا بينهم 82 طفلًا و41 سيدة على يد تنظيم الدولة "داعش"، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 32 مدنيًّا بينهم 7 أطفال، وسيدة واحدة، بالإضافة إلى مقتل 48 مدنيًّا بينهم 14 طفلاً، و7 سيدات على يد فصائل المعارضة.

أما قوّات الإدارة الذاتية الكردية فقد قتلت 285 مدنيًّا بينهم 29 طفلًا، و26 سيّدة، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 417 مدنيًّا بينهم 175 طفلًا و90 سيدة، كما وثَّق التقرير مقتل 1107 مدنيًّا بينهم 247 طفلًا، و145 سيدة على يد جهات أخرى.