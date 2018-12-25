تقرير: نظام الاسد يسرع وتيرة الاعدامات في معتقل صيدنايا

النظام يعرض الضحايا على محكمة قوامها مجموعة من الضباط في الليل ويتم اعدامهم عند الفجر

دمشق

في تقرير نشرته الواشنطن_بوست حيث ذكرت أن النظام السوري يقوم بعمليات اعدام متسارعة تحت مسمى "تطهير للمعتقلين" بعد جلبهم من كافة المحافظات السورية الى سجن صيدنايا سيء الصيت

وقالت المصادر ان النظام يعرض الضحايا على محكمة قوامها مجموعة من الضباط في الليل ويتم اعدامهم عند الفجر

الصور التي نشرتها واشنطن بوست ملتقطة بواسطة الاقمار الصناعية لما يبدو انها جثث معتقلين والصورة الأخرى لمقبرة قريبة من السجن يتم فيها دفن الجثث ويظهر بالتقرير كيف أن المقبرة ازدادت فيها عمليات الدفن خلال فترة وجيزة.