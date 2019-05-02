تقرير: وفاة السائحين البريطانيين في "الغردقة" لم تكن طبيعية

ذكر تقرير طبي سلم إلى القضاء البريطاني أن وفاة السائحين البريطانيين، جون وسوزان كوبر، داخل فندق في منتجع الغردقة المصري في أغسطس الماضي لم تكن طبيعية.

وفي تقريره الأولي، أطلع كبير المستشارين الطبيين في إدارة الصحة العمومية في أنجلترا التابعة لوزارة الصحة، نيك جينت، أمس الأربعاء محكمة الوفيات في بريستون على استنتاجاته بأن وفاة الزوجين لم تنجم عن أسباب طبيعية أو تأثير الإشعاعات أو التسمم بأحادي أكسيد الكربون أو غذاء سيئ، بل من المرجح أن تقف وراءها "عوامل بيولوجية معدية أو مواد كيميائية سامة".

وأشار جينت إلى أن سبب الوفاة الغامضة لم يحدد بعد.

وأُبلغت المحكمة بأن السلطات البريطانية لم تتلقى بعد التقارير الطبية ذات الصلة من زملائها المصريين، وذلك على الرغم من تقدم لندن بـ13 طلبا رسميا إلى القاهرة بهذا الخصوص، لا سيما عبر سفيرها في مصر.

وأعربت ابنة الضحيتين، كيلي أورميرود، عن استغرابها من عدم تعاون السلطات المصرية مع التحقيق.

وكانت النيابة المصرية قد أعلنت أن سبب وفاة الزوجين البريطانيين (69 و63 عاما) اللذين لم يعانا قبل رحلتهما إلى مصر من أي مشاكل صحية ملموسة، يعود إلى إصابتهما بجرثومة E-COLI الخبيثة التي تسبب الإسهال الشديد والغثيان المؤدي إلى القيء.

غير أن تشريح الجثتين الذي أجرته وزارة الداخلية البريطانية لم يخلص إلى استنتاجات محددة.

وشعر الزوجان قبيل وفاتهما برائحة غريبة تشبه الأسيتون في غرفتهما بالفندق المصري.