تقرير يكشف الجهات التي تدعو لقتل السوريين في تركيا

كشفت تحقيق صحفي لـ منصة آيكاد المتخصصة باستخبارات المصادر المفتوحة عن الجهات التي تقف وراء عمليات التحريض لقتل اللاجئين السوريين في تركيا وتحدثت ان الموقع الالكتروني الذي يروج الى عمليات القتل ويدفع باتجاهها يعرض مكافآت مالية على القتل

اعلان: اقتل سوري مقابل مكافأة

رصد متابعون قبل ايام اعلان من موقع الكتروني يدعو إلى " قتل أو تقطيع أيدي وأرجل اللاجئين السوريين مقابل دفع مكافآت مالية ضخمة عن كل لاجئ يقتل"

وحسب الاعلان فان لكل جريمة ناجحة سعر مختلف، تبعاً لجنس اللاجئ المقتول وعمره، في حين يتم الدفع بعملة البتكوين كوسيلة دفع آمنة

وفق مجموعة ايكاد فقد نشره اولا حساب من روسيا يُدعى "قديروف" طالب بقتل السوريين في تركيا مقابل عائد مالي بالدولار، مشيرا إلى موقع إلكتروني يُدعى "http://Darkwebtr.com"

#تحقيقات 🧵 |مقابل مكافآت ضخمة.. من دعا لقتل السوريين في تركيا؟



🔻إعلان متطرف يدعو إلى قتل السوريين في تركيا أو تقطيع أياديهم أو أرجلهم أو إيذائهم مقابل مبالغ مالية.

إيكاد تكشف من يقف وراء الإعلان، وكيف حاول إخفاء أي أدلة تشير إلى هويتهم. pic.twitter.com/6nYNsE4BjT — Eekad - إيكاد (@EekadFacts) August 20, 2023

محاولة اخفاء هوية الموقع الالكتروني

التحقيقات التي قامت بها ايكاد تؤكد ان الموقع حقيقي وأن نشر الإعلان جاء فقط من باب تصعيد خطاب الكراهية وقد حاول القائمين عليه اخفاء معلوماته وإخفاء هوية المالك وتجنب الملاحقة القانونية، علما انه مسجل في أميركا في 2020، ثم سُجل في تركيا بتاريخ 29/09/2021.

🔻التغريدة تضمنت ملحوظة هامة، وهي أن المكافآت سيتم إيصالها عبر عملة "بتكوين"، للتحايل على أنظمة المراقبة، وضمان الحفاظ على سرية هوية مقدمي المكافآت والحاصلين عليها. pic.twitter.com/TmOgEopR3v — Eekad - إيكاد (@EekadFacts) August 20, 2023



ويرتبط البريد الإلكتروني بعدة حسابات وأرقام هواتف، تعودلـ شخص اسمه "Yiğit Turgut Yılmaz" والذي يعيش في حي "بولغورلو" في منطقة "أوسكودار" الواقعة في الشق الآسيوي من إسطنبول، وفقاً للتحقيق الذي اشار الى انه تخرج في جامعة "كوجالي" عام 2016 وقد عمل في وقت سابق متخصصا في تكنولوجيا المعلومات في بنك "Yapi Kredi" التركي، ثم متخصصا تقنيًا في شركة "Boyteam" التركية المتخصصة في الأثاث المنزلي وحاليا هو عاطل عن العمل

🔻وبالبحث عن البريد الإلكتروني، تبيّن ارتباطه بعدة حسابات وأرقام هواتف، تعود جميعها لشخص يُدعى "Yiğit Turgut Yılmaz". pic.twitter.com/zHLBpJvElJ — Eekad - إيكاد (@EekadFacts) August 20, 2023

دفع مقابل قتل السوري بعملة البتكوين

المواطن التركي المذكور لم يكن المسؤول الوحيد في التحريض بالنظر إلى ارتباطه بصفحة فيسبوك تحمل اسم الموقع ذاته، يهتم هذا الموقع بالعملات الرقمية والبتكوين، وهي الوسيلة التي ادّعى الموقع أنه سيقدم المكافآت من خلالها لمن يُقدم على قتل السوريين في تركيا.

