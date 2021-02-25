تقرير يكشف عن اتصالات مكثفة بين الأردن واسرائيل

كشف تقرير اسرائيلي النقاب عن اتصالات مكثفة بين الجانبين الاسرائيلي والاردني، لتنفيذ مشاريع مشتركة بين الطرفين.

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية، عن انعقاد 3 اجتماعات بين وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

اجتماع لمدراء الوزارات

وبحسب التقرير فإنه وقبل عدة أسابيع عقد في الأردن اجتماع لمدراء الوزارات العامين في إسرائيل والأردن، بقيادة وزارة الخارجية، وذلك بهدف دفع مشاريع مشتركة بمجالات المياه والسياحة والزراعة والمواصلات والتجارة وغيرها.

وأوضح وزير الخارجية الأردني في تصريح قبل يومين خلال مقابلة أنه إلى "جانب الخلافات حول القضية الفلسطينية، تجري هذه الأيام محادثات بين الأطراف حول العلاقات الثنائية بعد سنوات من عدم إحراز تقدم".

مضاعفة التجارة

وذكر التقرير أنه "في إسرائيل يحاولون المضي قدما لصالح الأردنيين، الذين يريدون مضاعفة التجارة من الأردن الى السلطة الفلسطينية، حيث طالبوا بتوسيعها من 100 مليون دولار سنويا الى 500 مليون دولار، وقدمت قوائم البضائع المطلوبة إلى الجانب الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "هناك رغبة في إسرائيل للتقدم بالموضوع لصالح الأردنيين وإنهاء القضية قريبا".