تقرير يكشف عن "طريق سري" لإيصال المساعدات العسكرية من بولندا لأوكرانيا

كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن طريق سري بين بولندا وأوكرانيا، لإيصال المساعدات الطبية والعسكرية إلى داخل أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أن ذلك الطريق ترابي ولا جمارك فيه، ويمر من منطقة زراعية بولندية، في ظل التهديدات الروسية بقصف قوافل المساعدات العسكرية للأوكرانيين.

وبين التقرير أن السلطات البولندية منحت صحافيين من الصحيفة الأميركية، إذناً بالمرور من الطريق كمرافقين لقافلة بشرط إيقاف تشغيل خاصية تحديد الموقع الجغرافي في الكاميرات والأجهزة الإلكترونية التي يحملونها.

مساعدات عسكرية

وفعلاً، نفذ الصحافيون الأوامر، واجتازوا الطريق مع قافلة تتكون من شاحنات وسيارات تحمل معدات عسكرية، ومركبات إسعاف، ومركبة مصفحة، ونحو 24 طنا من مادة الديزل، موضحين أن تلك القافلة جاءت من ليتوانيا مرورا ببولندا بطريقها إلى أوكرانيا.

في حين كشفوا عن قافلة أخرى ستمر قريباً محملة بمولدات وأجهزة لاسلكي وطائرات مراقبة مسيرة عن بعد، ومعدات إنارة وستر واقية من الرصاص.

الناتو بصف واحد

يشار إلى أنه ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، سارعت الدول الغربية لتقديم مساعدات بملايين الدولارات، حيث أدى النزاع إلى توحيد دول الناتو، والوقوف صفاً واحدا في دعم كييف بالسلاح الدفاعي، والمساعدات الإنسانية.

كما فتحت أبوابها للاجئين الذين تدفقوا ووصل عددهم لأكثر من 3.2 مليون شخص منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

واستدعت العملية كذلك استنفارا أمنيا غير مسبوق في أوروبا، وبين موسكو والغرب، الذي فرض عليها عقوبات مؤلمة، طالت مختلف القطاعات، فضلا عن رجال الأعمال والسياسيين، على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وغيرهما.