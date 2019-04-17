تقرير: 548 فلسطينيا قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا الأربعاء، إن 548 فلسطينيا قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، من أصل ألف و748 معتقلا فلسطينيا لديها.

وأفاد بيان للمجموعة المختصة في توثيق ورصد الأحداث الميدانية اليومية لأوضاع الفلسطينيين، أن أجهزة أمن النظام السوري تواصل تكتمها على مصير مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، رغم المطالبات المستمرة بالإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم، وبينهم أطفال ونساء ومسنون، وعائلات بكاملها.

وأشار البيان إلى صعوبة عملية توثيق المعتقلين الفلسطينيين السوريين في السجون السورية وتشابكها، نظرا لتكتم الأجهزة الأمنية وخوف عائلات المعتقلين من الحديث عن اعتقال أبنائهم، مؤكدا تعرضهم لكافة أنواع التعذيب.

ويعيش في سوريا مئات الاف الفلسطينيين ممن هجرتهم إسرائيل قبل عقود، وقامت قوات النظام بتهجير عدد كبير منهم من مناطق عدة، أبرزها مخيم اليرموك ومخيم درعا جنوبي البلاد.

