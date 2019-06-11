تقرير: 70 حالة اغتصاب خلال فض اعتصام الخرطوم

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إنه تم تسجيل أكثر من 70 عملية اغتصاب خلال فض اعتصام الخرطوم، قبل أسبوع، وفقا لأطباء في العاصمة السودانية.

وكانت قوات الدعم السريع التي يقودها نائب المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي” قد فضت اعتصام الخرطوم، الإثنين الماضي، ونفذت حملة قمع، أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح ما يصل إلى 700.

وظهرت تفاصيل مروعة عن عمليات اغتصاب قامت بها هذه القوات في الأيام الأخيرة على الرغم من القيود المفروضة على الاتصالات في السودان وقطع الإنترنت.

وقال طبيب مطلع على البيانات، التي جمعتها لجنة أطباء السودان المركزية، إن مستشفيات الخرطوم سجلت أكثر من 70 حالة اغتصاب في هجوم الإثنين وما تلاه من أعمال عنف.

وقال طبيب في مستشفى “رويال كير” إنه عالج ثمانية ضحايا اغتصاب- خمس نساء وثلاثة رجال. فيما قال مصدر طبي إنه تم معالجة حالتي اغتصاب في مستشفى في جنوب الخرطوم، بما في ذلك حالة تعرضت للهجوم من قبل أربعة عناصر تابعين لقوات الدعم السريع. ووصف العديد من الشهود حالات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت “الغارديان” إلى أن العديد من ضحايا الاغتصاب لم يلتمسوا العلاج الطبي، إما بسبب الخوف من الانتقام أو لانعدام الأمن في المدينة أو بسبب محدودية الرعاية. ووصف نشطاء حقوق الإنسان والخبراء تقارير العنف الجنسي بأنها موثوقة.

