تقطيع رؤوس دمى عارضات الأزياء في افغانستان

راج فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله قيام شخص بقطع رأس دمى عارضات أزياء بمنشار حديد على وقع كلمات "الله أكبر".

وقيل عن الرجل إنه من حركة "طالبان".

وتداول عدد كبير من الصحفيين والناشطين مقطع الفيديو، لافتين إلى أنه وثق في منطقة هرات، وذلك بعد أن أمرت "طالبان" أصحاب متاجر الملابس بقطع رؤوس جميع دمى "العارضات الإناث" واصفة مظهرها بـ "غير الإسلامي".