تقطيع رؤوس دمى عارضات الأزياء في افغانستان

راج فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله قيام شخص بقطع رأس دمى عارضات أزياء بمنشار حديد على وقع كلمات "الله أكبر".
وقيل عن الرجل إنه من حركة "طالبان".
وتداول عدد كبير من الصحفيين والناشطين مقطع الفيديو، لافتين إلى أنه وثق في منطقة هرات، وذلك بعد أن أمرت "طالبان" أصحاب متاجر الملابس بقطع رؤوس جميع دمى "العارضات الإناث" واصفة مظهرها بـ "غير الإسلامي".
This is Herat where the Taliban authorities have asked clothing shops to behead all “female mannequins” calling them “un-Islamic”. Herat was called “the pearl of Khurasan” by Rumi and has been considered the cultural capital of #Afghanistan. pic.twitter.com/CUBA6fSE74— Zia Shahreyar l ضیا شهریار (@ziashahreyar) January 3, 2022
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