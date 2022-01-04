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تقطيع رؤوس دمى عارضات الأزياء في افغانستان

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:24
من الفيديو الرائج
من الفيديو الرائج

راج فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله  قيام شخص بقطع رأس دمى عارضات أزياء بمنشار حديد على وقع كلمات "الله أكبر".

وقيل عن الرجل إنه من حركة "طالبان".

وتداول عدد كبير من الصحفيين والناشطين مقطع الفيديو، لافتين إلى أنه وثق في منطقة هرات، وذلك بعد أن أمرت "طالبان" أصحاب متاجر الملابس بقطع رؤوس جميع  دمى "العارضات الإناث" واصفة مظهرها بـ "غير الإسلامي".

 

كلمات دالة:افغانستانطالبان

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