تقلبات جوية تجبر 5 ولايات تونسية على تعليق الدراسة الجمعة

أعلنت 4 ولايات غرب تونس، الخميس، تعليق الدراسة، الجمعة؛ نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وتساقط الثلوج.

جاء ذلك في بيانات منفصلة لولايات تقع غرب تونس هي القصرين، والكاف، وسليانة، وجندوبة.



وقال بيان لولاية الكاف “نظرا للتقلبات المناخية التي تشهدها الجهة وتساقط كميات من الثلوج بمختلف مناطق الولاية وحفاظا على الجميع، تقرر تعليق الدراسة الجمعة بكافة المدارس والمعاهد الثانوية بكل معتمديات الولاية” وللسبب ذاته أعلن والي سليانة، علي سعيد، تعليق الدراسة بمختلف المؤسسات التربوية بالجهة، داعيًا كافة المواطنين إلى مزيد اليقظة وملازمة الحذر، وعدم مغادرة منازلهم أو التنقل بين المدن لحين تحسن الأحوال الجوية.



كما قرر والي جندوبة، محمد صدقي بوعون، تعليق الدروس في المدارس الابتدائية، والإعداديات، والمعاهد الثانوية، الجمعة.

ولاية القصرين هي الأخرى قررت إيقاف الدرسة، بداية من ظهر الخميس، وكذلك الجمعة، في عدة معتمديات تابعة لها، بعد تساقط كميات من الثلوج.



من ناحيتها أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، انقطاع حركة المرور في عدة طرقات في ولايات الكاف وباجة وجندوبة وسليانة، مرجعة السبب إلى تساقط الثلوج.



وفي نشرة له، الخميس، نبّه المعهد الوطني للرصد الجوي إلى موجة برد تجتاح تونس مصحوبة بأمطار غزيرة.

وقال المعهد إن الثلوج ستتساقط على ولايات القصرين والكاف وسليانة وباجة وجندوبة متوقعا أن يتجاوز سمكها 30 مترا في المناطق التي يتجاوز ارتفاعها 600 م.



وبسبب لاسيول تم تسجيل وفاة إمرأة في وادي “بجر” بمعتمدية جندوبة الشمالية (ولاية جندوبة) فيما تم إنقاذ مرافقين لها، مساء الخميس، بحسب تصريحات رسمية.

الأناضول